Russischer Soldat gesteht Verbrechen an Ukrainern

"Ich verstehe, dass Rache eine beschissene Sache ist, aber ich habe Rache genommen und verstanden, was ich tat", sagt Frolkin auf die Frage nach seinem Motiv für die Tötung Yaremchuks. Er habe so viele Menschen wie möglich retten wollen. "Das ist die einzige Person, die ich in den sieben Monaten der Spezialoperation getötet habe. Ich habe 86 Menschen gerettet, einen getötet", sagt Frolkin. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

"Ich möchte ihr Leben nicht ruinieren"

Frolkin berichtet, er sei am 11. Januar nach Belarus geschickt worden, angeblich für eine Militärübung. Er habe nicht gewusst, dass er einige Wochen später in die Ukraine einmarschieren würde. "iStories" beschreibt den 21-Jährigen als schlecht ausgebildeten Soldaten. Dass ihn seine Aussagen in Gefahr bringen, ist dem jungen Mann bewusst: "Ich verstehe, dass ich für all diese Informationen eingesperrt werden kann", sagt er. "Nicht einmal dafür, dass ich diesen ganzen Müll in der Ukraine gemacht habe, sondern für die Informationen über den Befehl."