Russischer Ex-Soldat packt aus: "Chaos und moralische Verkommenheit"

Das Tagebuch von Pavel Filatiev hat es in sich. Auf 141 Seiten beschreibt der russische Ex-Soldat nicht nur das grausame Debakel des Ukraine-Feldzugs, sondern auch grassierende Korruption und Missstände in der russischen Armee schon vor der Invasion. Filatievs Schilderungen seiner Militärzeit ergeben das Bild einer Institution, die sich schon lange im Niedergang befindet.

"Seit 20 Jahren bestimmen Korruption und Bestechlichkeit darüber, wer im Militär aufsteigt", schreibt Filatiev. "Die fähigsten und brauchbarsten Männer haben die Truppe schon verlassen, weil sie erkannt haben, dass sie das System nicht bekämpfen können." Die Armeeführung interessiere sich "einen Scheißdreck" für die einfachen Soldaten: "Sie lassen uns auf jede erdenkliche Weise spüren, dass wir keine Menschen sind, sondern Vieh." Karriere machen lasse sich nur durch persönliche Beziehungen und Loyalität zu System: "Wer in der Armee von heute keinen Ärger haben will, muss tun, was ihm gesagt wird, selbst wenn dir kompletter Blödsinn befohlen wird."

"Der Glanz ist ab, nur der Name ist geblieben"

Filatiev kehrte nach eigenen Angaben 2021 zurück zur Armee, nach einer ersten Dienstzeit in den Jahren 2007 bis 2012. Filatiev schreibt, er fühle sich dem 56. Luftlanderegiment seit mehr als 30 Jahren verbunden, da schon sein Vater in dieser Einheit gedient habe. In den neun Jahren seiner Abwesenheit habe sich die Armee allerdings "grundlegend und qualitativ" verändert, so Filatiev : "Auch davor war nicht alles perfekt, aber meines Erachtens wurde der Dienst damals noch sehr viel ernster genommen."