"Quadratisch, praktisch, Blut": Botschafter Andrij Melynk legt sich erneut mit Ritter Sport an

Ronken verteidigt in dem Gespräch die Entscheidung, dass Ritter Sport seine Schokolade trotz des Ukraine-Krieges weiter nach Russland liefert. Viele andere Unternehmen hatten sich infolge des Krieges mit der Ukraine aus dem Land zurückgezogen. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, allerdings liefere Ritter Sport 15 bis 16 Prozent seiner gesamten Schokolade in das Land.

"Es geht um Arbeitsplätze, in Russland, in Waldenbuch und auch in den Anbauländern bei den Kakaobauern, die man in eine Krise stürzt", verteidigte der Unternehmer die Entscheidung. Gleichzeitig verurteile man den Krieg und habe vor, den gesamten Gewinn aus dem Russlandgeschäft zu spenden.