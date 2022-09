Generalinspekteur: Russland könnte zweite Front eröffnen

Russland verfüge über enorme Munitionsvorräte. "Diese Munition ist zwar alt und sehr unpräzise, aber gerade das führt zu großen Zerstörungen an der zivilen Infrastruktur." Die russischen Streitkräfte verfeuern laut Zorn täglich 40.000 bis 60.000 Schuss. "Gleichwohl rechne ich derzeit nicht mit weitreichenden Offensiven ins ukrainische Landesinnere." Die russischen Streitkräfte konzentrierten sich auf die Eroberung des Donbass. "Eine militärische Entscheidung ist allerdings nicht in Sicht."

Newsblog zum Krieg : Pentagon: Ukraine macht Fortschritte in Cherson

Die Bundeswehr unterstützt regelmäßig mit Kampfjets die luftpolizeilichen Einsätze der Nato über den baltischen Staaten und hat mit einer der stärksten Flotten in der Region auch ein wachsames Auge auf die Entwicklungen in der Ostsee. Vor allem die russische Exklave Kaliningrad gilt als potenzieller Krisenherd in der Region.