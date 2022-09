Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow kündigt seinen Rückzug an

Kadyrow hat schon öfter von Rückzug gesprochen

Ob der Tschetschenen-Führer seine Worten auch Taten folgen lässt, bleibt aber abzuwarten. In der Vergangenheit hatte Ramsan Kadyrow schon öfter über Rücktritte gesprochen. "Ich bin skeptisch. Er hat solche Dinge in der Vergangenheit gesagt", sagte Ivan Klyszcz, ein Kaukasus-Experte und Doktorand am Johan Skytte Institute of Political Studies in Estland gegenüber Radio Free Europe. So zeigte er sich 2017 schon bereit, zurückzutreten.