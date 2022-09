Ukraine-Krieg und Propaganda: Trolle betrügen mit falscher Selenskyj-Seite

Auch wenn bei Nutzern keine Alarmglocken schrillen, wenn Accounts mit Bildern meist attraktiver Frauen mit englischen Namen sie auf die Seite einer vermeintlichen "Zelensky-Stiftung" locken wollen: Viele Virenprogramme tun das inzwischen beim Klick auf die neue Seite. Sie warnen vor "Malware" und "Phishing", also dem Versuch, über eine gefälschte Seite an Daten zu kommen.

So wird auf der Seite zu Geldspenden aufgerufen und zugleich ein Gewinn in Aussicht gestellt. Wer 20 Euro spende und drei weitere Personen überzeuge, es auch zu tun, erhalte dann 30 Euro. Bei 100 Euro bekomme man 200. Die Idee dahinter könnte sein: Möglichst viele leichtgläubige Nutzer sollen möglichst viele andere dazu bringen, auch auf die Seite zu gehen. Allerdings gibt es bisher keine Bezahlmöglichkeit – und hinter der Seite steckt keine ukrainische Stiftung. Es wird also bisher nur über die Absichten betrogen, aber noch niemand finanziell geschädigt.

Ukrainischer Geheimdienst warnte am 11. August

Nach ukrainischen Einschätzungen steckt hinter der Masche die russische Regierung. Am 11. August veröffentlichte der ukrainische Geheimdienst auf Telegram eine Warnung: Die russische Präsidialverwaltung habe einer neuen Struktur zugestimmt, die den Sonderdiensten angegliedert sei und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Westeuropa diskreditieren solle. Dafür sei eine gefälschte Seite einer angeblichen "Selenskyj-Stiftung" geplant. Tatsächlich gibt es auch eine echte Unterstützer-Seite "United24", über die Selenskyj nach eigenen Angaben bereits 180 Millionen Dollar Spenden gesammelt hat – für militärische Ausrüstung, Medizintechnik und Wiederaufbau.

Die deutsche Version der falschen Stiftungsseite wurde am 28. August von anonym registriert. Am 1. September war sie online. Am 31. August gingen auch gefälschte Profile der Stiftung bei Facebook und Twitter an den Start.