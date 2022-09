Ukraine-Krieg: Die Granate schlug direkt neben ihm ein – das rettete sein Leben

Ukrainischer Soldat berichtet Die Granate schlug direkt neben ihm ein – das rettete sein Leben Von dpa Aktualisiert am 11.09.2022 - 14:47 Uhr Lesedauer: 3 Min. Berufssoldat Aleksandr Shepieliev: Mit 30 weiteren im Krieg schwer verletzten ukrainischen Landsleuten kam er im Juni nach Deutschland. (Quelle: Fabian Strauch/dpa-bilder)

Es ist eine Reise ins Ungewisse für Aleksandr Shepieliev. Nach Behandlung in Deutschland kehrt er zurück in die Ukraine. Er will wieder an die Front – unbedingt.

Seine Mimik und seine Augen verraten, dass er zwischen Freude, Hoffnung und Verzweiflung schwankt. Aleksandr Shepieliev weiß nicht so recht, was ihn in wenigen Tagen nach der ersehnten Rückkehr in seiner Heimat Ukraine erwartet. Wie kaputt ist sein Land? Wer lebt noch, wer ist verletzt? Was hat seine Familie, was haben Freunde daheim durchgemacht? Doch trotz der vielen Unwägbarkeiten und des unfassbaren Leids in seiner vom Krieg weitgehend zerstörten Heimat kann er das Wiedersehen kaum erwarten. "Ich freue mich darauf, bald wieder nach Hause zu kommen und meine Familie und vielleicht auch meine Kameraden wiederzusehen", sagt der 21 Jahre alte Berufssoldat am Freitag in Bochum.

Nach einer monatelangen medizinischen Behandlung im Ruhrgebiet fährt der Offizier der ukrainischen Armee am kommenden Mittwoch zurück ins Kriegsgebiet. Sein älterer Bruder holt ihn ab und bringt auch andere in NRW behandelte Landsleute mit dem Bus in die Ukraine. Und dann?

Schwer verletzt – aber am Leben

Es ist kaum vorstellbar, was der schmächtige Mann in seinem jungen Leben bereits durchgemacht hat. Mit 17 Jahren beginnt er eine vierjährige Ausbildung an der Militärakademie. Kaum hat er sie erfolgreich absolviert, geht es an die Front, nachdem Russland am 24. Februar 2022 sein Land überfallen hatte.