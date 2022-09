Russland | Putins Heimat kehrt ihm den Rücken: "Er wird definitiv verschwinden"

Sieben Leute stimmten für Appell an Duma

In dem Interview begründet der parteilose Abgeordnete den Appell an die Staatsduma. Er habe zuvor bereits mehrmals eine Anfrage an die Präsidialverwaltung gestellt, die "Sonderoperation" zu stoppen – vor allem aus humanitären Gründen. Er veröffentlichte im August die Opferstatistiken der Vereinten Nationen. Die Antwort auf die Anfrage habe ihn jedoch nicht zufriedengestellt.

Deshalb habe sein Kollege Dmitri Paljuga vorgeschlagen, "auf der für den 7. September angesetzten kommunalen Ratssitzung einen Appell an die Staatsduma mit dem Vorschlag zu richten, den russischen Präsidenten seines Amts zu entheben – und zwar auf der Grundlage des Vorwurfs des Hochverrats", sagte Juferew. Paljuga hatte das Schreiben vergangene Woche auf Twitter veröffentlicht, sieben Abgeordnete hatten zugestimmt. Zwei von ihnen gehören der sozialliberalen Partei "Jabloko" an, fünf sind parteilos.

Dass der Appell im kommunalen Rat ausreichend Zustimmung erlangte, lag auch daran, dass die Vertreter der russischen Regierungsartei "Einiges Russland" der Abstimmung im Stadtrat fernblieben. Hätten die Abgeordneten gegen die Forderungen votiert, hätte die Opposition keine Mehrheit gehabt. "Ich kann aber nicht sagen, ob sie das mit Absicht oder aus Dummheit gemacht haben", sagte Juferew dem "Stern".

"Wir verstehen, dass sie nicht auf einmal in Tränen ausbrechen"

Der Politiker dämpft in dem Interview jedoch die Hoffnungen, dass die Forderungen und Appelle an Putin und die Staatsduma Erfolg haben werden. "Wir verstehen, dass sie nicht auf einmal in Tränen ausbrechen und die Sonderoperation sofort beenden werden", so der Abgeordnete. Der Appell werde nicht so bald zum Rücktritt des Präsidenten führen. Es sei vielmehr ein Akt des Protests – und die Forderungen hätten einen Effekt auf die Menschen, die Putinisten, die sich noch nicht eindeutig festgelegt hätten.

Am Sonntag bekräftigte der Politiker seine Forderungen. "Freunde, in wenigen Tagen habt ihr Tausende von Unterstützungsschreiben verfasst und Dutzende von Anrufen getätigt, in denen ihr eure Hilfe angeboten habt", twitterte Juferew und stellte klar: "Putin wird definitiv verschwinden!"

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.