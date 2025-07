Berüchtigtes Gefängnis steht in Flammen

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Schwarz-Rot will am Freitag im Bundestag drei neue Verfassungsrichter wählen lassen. Nur klappt das auch? Eine Kandidatin halten viele in der Union für zu links. Und das ist nicht das einzige Problem.

Sie sind nicht glücklich damit, gar nicht glücklich. Wenn der Bundestag am Freitag drei neue Verfassungsrichter wählen soll, wird die Laune bei der Union ausbaufähig sein. Um es höflich zu formulieren. Denn eine passt vielen dort gar nicht: Frauke Brosius-Gersdorf, 54 Jahre alt, Rechtsprofessorin an der Universität Potsdam.

Loading...

Als "nicht wählbar", weil "ultralinks" wird die Juristin seit Tagen aus den Reihen der Union kritisiert. Meist hinter vorgehaltener Hand, nur wenige machen ihre Kritik öffentlich. Die CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig hat damit keine Probleme. Sie schreibt auf der Plattform X, Brosius-Gersdorf sei "maximal ungeeignet und für jeden Demokraten unwählbar".

Die Sache ist äußerst heikel, aus vielen Gründen. Ein besonders naheliegender: Die Wahl könnte leicht schiefgehen. Union und SPD, die die drei Neuen diesmal vorschlagen dürfen, haben selbst nicht mal mit den Grünen die nötige Zweidrittelmehrheit für die Wahl zusammen. Wenn jetzt auch noch die eigenen Leute rebellieren, könnte die schwarz-rote Koalition schnell blamiert dastehen. Und das soll auf keinen Fall passieren.

Übliches Verfahren macht Probleme

Es war die SPD, die Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen hat, neben der Rechtsprofessorin Ann-Katrin Kaufhold. Die Union wiederum will am Freitag Günter Spinner wählen lassen, der bisher als Richter am Bundesarbeitsgericht arbeitet. Es war das Paket, auf das sich die Koalitionsspitzen verständigt hatten.

Die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts ist eigentlich ein wohleingeübtes Verfahren. Am Bundesverfassungsgericht arbeiten 16 Richter in zwei Senaten, die zu verschiedenen Zeiten und zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt werden. Das Vorschlagsrecht im Bundestag haben seit 2018 die Union (für drei Kandidaten), die SPD (drei Kandidaten), die Grünen (einen Kandidaten) und die FDP (einen Kandidaten).

Das hat es lange relativ einfach gemacht, die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Zumal Regierungskoalitionen im Bundestag traditionell gemeinsam abstimmen. Nun aber ist die FDP nicht mal mehr im Bundestag vertreten. Und Union, SPD und Grünen fehlen zusammen sieben Stimmen zur Zweidrittelmehrheit – sofern alle anwesend sind. Denn nur die Anwesenden zählen bei dieser Wahl für die Mehrheit.

Ein Szenario, das in der Union kursiert, geht deshalb so: Solange Union, SPD und Grüne vollständig sind, könnten ihre Stimmen zusammen am Ende schon reichen: Dann jedenfalls, wenn bei Linken und AfD an diesem Freitag, dem letzten vor der Sommerpause, ausreichend Abgeordnete fehlen.

Unionsspitze wirbt in eigenen Reihen

Hoffen, dass bei den anderen schon genug im Urlaub sind? Es ist eine äußerst wacklige Lösung. Und vor allem eine, die Union und SPD nicht in der Hand haben. Deshalb werben die Spitzen der Union seit Tagen in den eigenen Reihen dafür, am Freitag für alle Kandidaten zu stimmen.

"Wir unterstützen die Vorschläge auch der SPD", sagte Unionsfraktionschef Jens Spahn am Montag vor der Fraktionssitzung. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann mahnte, es gehe "um die Handlungsfähigkeit unserer Demokratie".

Selbst der Bundeskanzler schaltete sich am Mittwoch ein: "Wir sollten selbst stark genug sein, eine entsprechende Mehrheit für weitere Kandidatinnen und Kandidaten zu finden", sagte Friedrich Merz bei der Regierungsbefragung.

Öffentlicher Druck auf die eigenen Leute, der ergänzt wird von internem Druck auf jeden Einzelnen. Wer Bauchschmerzen hat, soll sich bei der Unionsführung melden – um dann doch noch zur Zustimmung überredet zu werden.