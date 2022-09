"Z"-Symbol: Russen schicken neues Symbol in den Ukraine-Krieg

Das "Z" wurde zum Inbegriff dessen, was in Russland offiziell "Spezielle Militäroperation" heißt. Weil der Ukraine-Krieg nicht nach Plan verläuft, muss nun ein neues Symbol herhalten.

In Bayern sind die Gerichte oft besonders schnell. Und so ist Johannes P. vielleicht der erste Deutsche, der wegen eines "Z" sein Auto stehen lassen soll: Einen Monat Fahrverbot wegen des etwa 20 mal 20 Zentimeter großen Buchstabens, den er aufs Heck seines Autos geklebt hatte, verhängte das Amtsgericht in Wolfratshausen.

Das Beispiel steht durchaus stellvertretend dafür, dass der Lack beim "Z" inzwischen oft ab ist. Mit diesem Buchstaben hat Russland seine sogenannte "Spezielle Militäroperation" in der Ukraine propagandistisch gefeiert. Das "Z", das in Russland anfangs fast Kult wurde, wird zunehmend verdrängt, abgelöst und übermalt. Im Kriegsgebiet und im Netz.

Militärfahrzeuge mit neuem Logo

Dass das "Z" an Bedeutung verliert, ist vielleicht zum ersten Mal in der 55.000-Einwohner-Stadt Tores so richtig aufgefallen. Tores war bereits 2014 weltweit in den Schlagzeilen, weil auf dem Gebiet der Stadt in der Oblast Donezk eine zivile Maschine der Malaysian Airlines abgestürzt war: Flug MH17 mit 298 Insassen an Bord, abgeschossen von einer russischen Luftabwehrrakete.