Ukraine-Krieg: Gräber in Isjum: UN will Team entsenden

Vermisstenbeauftragter: "Möchte das nicht Butscha nennen"

Die Bilder aus Isjum erinnern an Massengräber, die nach dem Abzug russischer Truppen aus Kiewer Vororten wie Butscha entdeckt wurden. Butscha gilt seitdem als Symbol für schwerste Kriegsverbrechen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Diesem Vergleich tritt der ukrainische Vermisstenbeauftragte Oleh Kotenko entgegen. "Ich möchte das nicht Butscha nennen – hier wurden die Menschen, sagen wir mal, zivilisierter beigesetzt", sagte Kotenko dem TV-Sender "Nastojaschtschee Wremja" in der Nacht zum Freitag. Präsident Selenskyj hatte in einer ersten Reaktion von einem "Massengrab"gesprochen, verwies aber zugleich auf weitere Ermittlungen.

Oleg Kotenko, der Beauftragte für Vermisstenfragen unter besonderen Umständen, filmt die kürzlich entdeckten Gräber bei Isjum. (Quelle: Evgeniy Maloletka)

Die Menschen in Isjum seien wohl gestorben, als Russlands Truppen die Stadt im Zuge der Eroberung Ende März heftig beschossen hätten, sagte Kotenko. "Die Mehrzahl starb unter Beschuss, wir haben das den Daten nach bereits verstanden: Die Menschen kamen um, als sie (die Russen) die Stadt mit Artillerie beschossen", sagte Kotenko. Die Bestattungsdienste hätten zum Teil nicht gewusst, wer die vielen toten Menschen seien. Deshalb stünden auf einigen Kreuzen nur Nummern. Derzeit bemühten sich die Behörden, ein Register mit den Fundorten der Leichen zu finden.

Minen erschweren Sucharbeiten

Die Suche nach weiteren Toten geht unterdessen weiter. Nach Angaben des ranghohen Polizisten Serhij Bolwinow seien auch in weiteren zurückeroberten Gebieten zahlreiche Gräber entdeckt worden. In Isjum seien jedoch die meisten Leichen gefunden worden, so Bolwinow.

Die Sucharbeiten werden durch Minen erschwert, sagte Kotenko der Agentur Unian zufolge. Dennoch werde jede Anstrengung unternommen – insbesondere auch, um die Körper gefallener Soldaten an ihre Familien übergeben zu können: "Wir setzen die Arbeit fort (...), damit die Familien die Soldaten, die für die Ukraine gestorben sind, so schnell wie möglich angemessen ehren können", sagte Kotenko.

Hinweise auf Folter und andere Kriegsverbrechen

Schon in der vergangenen Woche hatte es Hinweise auf Kriegsverbrechen in den Gebieten gegeben, aus denen vor kurzem russische Truppen abgezogen waren. Die ukrainischen Behörden hatten nach eigenen Angaben in einer zurückeroberten Ortschaft im Osten der Ukraine vier Leichen mit "Spuren von Folter" entdeckt. Erste Ermittlungen wiesen darauf hin, dass die in Salisnytschne in der Region Charkiw gefundenen Menschen "von russischen Soldaten während der Besetzung des Ortes" getötet worden seien, schrieb die regionale Staatsanwaltschaft am Montag im Online-Netzwerk Facebook. Am Freitag hatte die Staatsanwaltschaft bereits aus dem ostukrainischen Dorf Hrakowe den Fund zweier Leichen mit Folterspuren und Einschusslöchern im Hinterkopf gemeldet.