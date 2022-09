Ukraine | Balaklija: "Wir stehen vor Hunderten, wenn nicht Tausenden Butschas"

Der ukrainische Regierungsberater Anton Geraschchenko teilte auf Twitter Handyaufnahmen aus Balaklija, die die Folterkammer zeigen.

In einem Verhörzimmer seien Gefangene mit Scheinhinrichtungen gequält worden, berichtet Geraschchenko und zeigt Einschusslöcher in einer Wand. An der Wand gegenüber sind russische Propagandaplakate zu sehen, auf denen Ukrainer offenbar als Nazis dargestellt werden. In dem Video kommt auch Artem zu Wort, der Mann, der 46 Tage in dem Verlies festgehalten worden sein soll. Auch er berichtet von Folter mit Elektroschocks und von den Schreien anderer Gefolterter. Die russischen Soldaten hätten in einem Zimmer gleich nebenan gehaust.

Abziehende Russen töten zwei Männer

In Balaklija ging das Töten offenbar bis kurz vor Ankunft der ukrainischen Truppen weiter. So berichtet eine Anwohnerin vom Tod ihres Sohnes Petro und dessen Freund Roman. Die beiden seien am 6. September mit dem Auto losgefahren und wollten eigentlich am Abend zurück sein. Doch die abziehenden Russen hätten auf das Auto der beiden geschossen. Am nächsten Morgen habe sie die Leichen entdeckt, berichtet Petros Mutter in diesem Video, das ebenfalls Anton Geraschchenko auf Twitter teilte:

Berichte über erschossene Zivilisten kommen auch aus Dörfern, die die Ukrainer vor Balaklija erreicht hatten. So berichtet die Staatsanwaltschaft Charkiw von sechs getöteten Zivilisten, die bislang in den Ortschaften Hrakove und Salisnytschne entdeckt worden seien. Die Menschen seien von russischen Soldaten getötet und von Anwohnern begraben worden, schrieb die Behörde auf Telegram. Die Leichen hätten Spuren von Folter aufgewiesen. Jetzt sollen 23 mobile Ermittlungsteams die Verbrechen in der Region untersuchen. ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf teilte auf Twitter dieses Video aus Hrakove:

"Die Befreiung deckt viele Verbrechen auf"