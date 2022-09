AfD-Abgeordnete reisen in von Russland besetzte Gebiete in der Ostukraine

Als "fünfte Kolonne Moskaus" hat die AfD sich in den vergangenen Monaten bereits einen Namen gemacht – mit zweifelhaften Interviews im russischen Staatsfernsehen, stark prorussischen Positionen und engen Verbindungen in den Kreml. Nun sind mehrere AfD-Politiker zu einer Reise in den von Russland kontrollierten Donbass in der Ostukraine aufgebrochen.