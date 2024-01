Der erste Schritt war laut den Partisanen, ein Profil einer "imaginären charmanten Frau" auf dem russischen Netzwerk "Vkontakte" (VK) zu erstellen. So bekamen sie Informationen über die russischen Truppen. "Sie sind so erpicht darauf, Frauen zu treffen, dass ihr VK wie Tinder ist", erzählte einer der Partisanen "Kyiv Post". Die Soldaten nutzen es also eher als Datingplattform.

Es ist nicht der erste Fall

Es ist nicht der erste Fall, in dem Partisanen russische Soldaten töten. Seit Anfang Dezember sollen zwei junge Frauen bis zu 46 russische Soldaten vergiftet haben. Die Zahlen variieren in Medienberichten. Als die Polizei die mutmaßlichen Täterinnen in einem Haus stellen wollte, kam es zum Schusswechsel – sie konnten anschließend in einem Auto fliehen.