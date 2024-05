Aktualisiert am 07.05.2024 - 14:42 Uhr

Etwa 46.000 Euro soll ein ukrainischer Offizier geboten bekommen haben, um Informationen an den russischen Geheimdienst zu liefern. Ziel war laut der Ukraine ein Attentat auf Selenskyj.

Ukrainische Sicherheitsbehörden wollen nach eigenen Angaben russische Anschlagspläne gegen Präsident Wolodymyr Selenskyj und andere Politiker aufgedeckt haben. Der ukrainische Geheimdienst SBU teilte am Dienstag mit, zwei Offiziere der für Personenschutz zuständigen ukrainischen Staatsschutzabteilung seien in diesem Zusammenhang festgenommen worden. Sie sollen gegen Geld dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB Informationen verschafft haben und hätten selbst an dem Anschlag teilnehmen sollen.