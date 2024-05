Seit Monaten beschießt Russland die Millionenstadt Charkiw massiv mit Drohnen, Bomben und Raketen. Nun starten die Kremltruppen auch eine Bodenoffensive in dem Gebiet. Was das Ziel sein könnte.

Am Freitag hat Russland eine Bodenoffensive in der Region Charkiw gestartet. Experten gehen davon aus, dass die russische Armee damit vor allem taktische Erfolge erzielen will, wohl aber zunächst keinen Versuch unternehmen werde, die gleichnamige Millionenstadt zu erobern. Die Offensive könnte die Stadt Charkiw dennoch weiter in Bedrängnis bringen.

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) schreibt in ihrem täglichen Ukraine-Update, dass Russland mit seiner Offensive vor allem ukrainische Kräfte in der nordöstlichen Grenzregion binden wolle. Die russischen Streitkräfte verfolgen demnach das Ziel, dass die Ukraine Soldaten aus anderen kritischen Frontsektoren wie der Ostukraine abzieht, um die russischen Vorstöße in der Region Charkiw zu unterbinden.

Zudem sollen laut dem ISW ukrainische Truppen von der Grenze zur russischen Oblast Belgorod zurückgedrängt werden. Die Ukraine hatte in den vergangenen Monaten immer wieder das russische Grenzgebiet beschossen, auch russische Partisanen, die aufseiten der Ukraine kämpfen, unternahmen Mitte März Angriffe in dem Gebiet.

"Es könnte auch ein Täuschungsmanöver sein"

Darüber hinaus könnten die russischen Truppen versuchen, bis in die Nähe der Stadt Charkiw vorzurücken, um in Artilleriereichweite zu kommen. Dem ISW zufolge hat Russland zwischen 35.000 und 50.000 Soldaten im Gebiet der nördlichen Grenze der Ukraine zu den russischen Regionen Brjansk, Kursk und Belgorod stationiert. Wie viele der Einheiten derzeit an den Offensivoperationen teilnehmen, ist nicht bekannt.

Loading... Embed

Der ehemalige US-General Ben Hodges vermutet, dass hinter den russischen Angriffen auch eine Finte stecken könnte. "Es könnte auch ein Täuschungsmanöver sein, um die Kapazitäten der Ukraine in eine bestimmte Richtung zu binden und dann in Wirklichkeit irgendwo anders anzugreifen", sagte Hodges dem "Tagesspiegel". "Das würde allerdings ein gewisses Maß an Flinkheit und Beweglichkeit von russischer Seite erfordern, das ich so noch nicht gesehen habe." Hodges geht daher davon aus, dass Russland mit diesem Vorstoß versuche, die ukrainischen Kräfte weiter abzunutzen, solange sie sich in einer Position der Stärke sehen.

Auch der Militärexperte Franz-Stefan Gady hält einen Versuch zur Eroberung Charkiws, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, für unwahrscheinlich. Angesichts der Offensive sei weniger die Frage, ob Russland genug Kräfte zur Eroberung der Stadt habe, schreibt Gady auf der Plattform X. "Die wichtigere Frage ist, wie viele ukrainische Truppen, die an anderer Stelle an der Front dringend gebraucht werden, Russlands Operationen rund um Charkiw binden werden und wie lange."

Hören Sie auch unseren Tagesanbruch-Podcast: Dieses Mal diskutieren t-online-Chefredakteur Florian Harms und unsere Moderation Lisa Fritsch mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse über die Angriffe auf Politiker der vergangenen Tage.

Loading... Embed

Russland könnte Artillerie näher an Charkiw heranbringen

Laut Quellen im ukrainischen Militär, auf die sich unter anderem das ukrainische Portal "Suspilne" bezieht, will Russland eine zehn Kilometer breite Pufferzone entlang der Grenze einrichten. Damit solle die Bedrohung der russischen Kriegslogistik in der Region Belgorod durch ukrainische Artillerie reduziert werden. Gleichzeitig könnte russische Artillerie selbst dichter an Charkiw heranrücken. Bisher befinden sich die russischen Streitkräfte gut 30 Kilometer von der Stadt Charkiw entfernt, die meisten sowjetischen Artilleriesysteme haben eine Reichweite von 25 Kilometern.