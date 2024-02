Das könnte damit zu tun haben, dass seine eigenen Leute Putin häufig nicht die Wahrheit sagen und einzig auf Telegram zu erfahren ist, was das russische Militär in der Ukraine wirklich treibt.

Moskau soll im Unklaren bleiben

So veröffentlichte der Blogger Sergej Koljasnikow nun bei Telegram ein bitteres Pamphlet, in dem er die russische Bürokratie und insbesondere das Verteidigungsministerium bezichtigte, den Kremlherrscher über den Kriegsverlauf im Unklaren zu lassen. Koljasnikows Kritik erfolgte offenbar als unmittelbare Reaktion auf die russische Staatspropaganda, die das Scheitern der russischen Armee bei Nowomichailijka zu verschleiern versuchte.

Der Militärblogger wies in dem Zusammenhang auch darauf hin, dass es in Russland eine Kultur gebe, in der lokale Behörden eng mit regionalen Medien zusammenarbeiteten, um dem Kreml negative Informationen möglichst vorzuenthalten. Das Regime in Moskau, zuvorderst Wladimir Putin, soll im Zweifel nicht mitbekommen, was an der Front wirklich passiert.

Der russischen Militärführung wirft der Militärblogger ebenfalls vor, alles zu unternehmen, um kritische Stimmen zum Verstummen zu bringen. So sei es für Militärexperten wie ihn, aber auch für Regierungsvertreter nahezu unmöglich, sich selbst ein Bild von der Front zu machen. Bei seinen Verschleierungsbemühungen soll das Verteidigungsministerium sogar schon die Zwangsversetzung von Generälen nach Syrien angeordnet haben, nur weil diese einen direkten Draht in den Kreml hatten und Putin allzu transparent Bericht erstatteten.

Nicht gerade offen für Kritik von außen

Angesichts dieses systemischen Defizits befürchtet Koljasnikow, dass Teile der Bürokratie in Putins Reich versuchen könnten, die Telegramkanäle militärkritischer Blogger zu blockieren oder diese zu inhaftieren. Gerade in Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen in Russland im kommenden Monat.

Offenbar glaube Putin aber noch nicht an die Notwendigkeit einer umfassenden Zensur, die auch die Militärblogger an die Kette legen würde, schreiben die Experten des ISW. Es sei denn, seine engsten Vertrauten können ihn doch noch davon überzeugen, dass die Blogger eine ernsthafte Gefahr für sein Regime darstellten. Bislang leistet sich der Diktator jedoch diese innenpolitische Opposition und nimmt die Kritik an der Militärführung des Landes billigend in Kauf.