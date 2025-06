Dennoch bleibt die Frage offen, ob Israel militärisch überhaupt in der Lage ist, wichtige Nuklearanlagen im Iran zu treffen – denn diese sollen teils tief unter der Erde liegen. Der Direktor der Internationalen Energieagentur (IAEA), Rafael Grossi, erklärte der Zeitung "The Jerusalem Post" kürzlich, dass eines über die Nuklearanlagen des Iran sicher sei: "Das [iranische Atom]Programm ist weitreichend und tiefgreifend." Viele dieser Anlagen seien extrem gut geschützt, führte Grossi aus. "Um sie zu zerstören, wäre eine überwältigende und verheerende Gewalt erforderlich."

Womöglich bleibt es bei einem begrenzten Schlag

Laut einer Analyse des Fachportals "The War Zone" aus dem Jahr 2023 würden dafür womöglich nicht einmal die schwersten "Bunkerbrecher" ausreichen, die nur die USA in ihrem Arsenal haben. Dabei handelt es sich um präzisionsgelenkte Bomben des Typs GBU-57 mit einem Gefechtsgewicht jenseits von 13 Tonnen. Diese wurde nach dem Irakkrieg entwickelt, um tief in der Erde liegende, gehärtete Bunkeranlagen attackieren zu können. Die Bombe soll bis zu 60 Meter tief in Böden eindringen können.

Beobachter vermuten jedoch, dass die wichtigsten iranischen Nuklearanlagen tiefer in der Erde oder in Bergen liegen dürften, so etwa die Natans-Anlage südlich von Teheran. Dort sollen in den vergangenen Jahren mehrere unterirdische Bauprojekte umgesetzt worden sein. Forscher des James Martin Center for Nonproliferation Studies in Kalifornien vermuteten damals im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP, dass die iranischen Anlagen dort zwischen 80 und 100 Meter tief liegen könnten, manche Tunnel sollen noch tiefer gebaut worden sein.