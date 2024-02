Jüngste Meldungen aus einem wichtigen Konfliktgebiet in der Ukraine deuten auf Schwierigkeiten für Russlands angeschlagene Streitkräfte hin.

Nach der Einnahme von Awdijiwka scheinen die russischen Streitkräfte geschwächt zu sein. Das geht aus Analysen des Institute of the Study of War und des britischen Verteidigungsministeriums hervor.