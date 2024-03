Videotranskript lesen

"Ich bin etwas müde. Jeden Tag kommen 300 Verwundete. Junge Männer sterben."



Ein russischer Militärsanitäter meldet sich in den sozialen Netzwerken zu Wort. Dabei beschwert er sich über die ukrainischen Truppen.



"Sie schießen auf verschiedene Arten, verwenden Sprengladungen und verletzen in der Regel so viele Menschen wie möglich. Sie verschonen niemanden. Die Ukrainer sind unmenschlich geworden. Warum haben sie so einen Hass?"



Was er dabei verschweigt: Auch die russischen Angriffe sind brutal. Die Ukraine verteidigt ihr Land gegen Putins Angriffskrieg. Immer wieder gibt es Berichte von russischen Angriffen gegen Zivilisten und zivile Einrichtungen: Wohngebäude, Bäckereien, Kindergärten sind nur einige Beispiele. Zu Kriegsbeginn hielt eine Kamera fest, wie russische Soldaten auf fliehende Zivilisten in ihren Autos feuern.



In Butscha hatte sich im Frühjahr 2022 ein Massaker ereignet – viele der Opfer wurden gefoltert, erschossen oder erschlagen.



Unter anderem die Vereinten Nationen werfen Russland Kriegsverbrechen vor. Die Angriffe hatten keinen militärischen Zweck.