Videotranskript lesen

Luftangriff auf russische Stellungen in der Oblast Cherson.

Hierbei soll es sich um einen der ersten Einsätze der französischen AASM-Waffe im Ukraine-Krieg handeln.

Am Ende des Videos, das offizielle Stellen verbreiteten, ist eine Waffe mit der Aufschrift “Für die Kinder Odessas – mit Hass und ohne Respekt” zu sehen.

Der Angriff erfolgte einen Tag nach dem Angriff einer russischen Shahed-Drohne auf ein Wohngebäude in Odessa, bei dem zwölf Menschen starben, fünf davon Kinder.

Nun der Gegenschlag mit der neuesten Unterstützung aus dem Westen:

Die auch als “Hammer” bezeichnete Waffe stammt aus Frankreich und soll Berichten zufolge von französischen und ukrainischen Ingenieuren an den Einsatz mit Kampffliegern aus der Sowjetzeit angepasst worden sein.

Videomaterial der französischen Armee zeigt eine Nahaufnahme der Lenkbombe, die sowohl als Luft-Boden-Rakete als auch als Gleitbomber eingesetzt werden kann. Durch die modulare Bauweise kann sie an verschiedene Plattformen und Einsatzzwecke angepasst werden. Ausgestattet mit einem Laser, soll die Lenkwaffe Ziele bis in eine Entfernung von über 70 Kilometern präzise treffen können.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte angekündigt, 2024 jeden Monat 50 “Hammer”-Waffen an die Ukraine liefern zu wollen.

Die ersten Systeme scheinen nun also im Einsatz zu sein. Auch dieses Video könnte einen Angriff mit der französischen Gleitbombe zeigen, vermuten einige Militärblogger.

Frankreich hatte der Ukraine zuletzt wieder mehr Unterstützung zugesagt. So schloss sich Macron auch einem Vorhaben Tschechiens an, 800.000 Geschosse aus Ländern außerhalb der EU zu beschaffen – und forderte auch Frankreichs Nachbarn auf, die Ukraine durch weitere Lieferungen zu unterstützen.