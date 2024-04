Videotranskript lesen

Drohnenangriff im russischen Hinterland: Die Ukraine soll zwei Standorte nahe der Stadt Jelabuga attackiert haben. Die Behörden der Region Tatarstan bestätigten den Angriff.

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass sollen mehrere Menschen verletzt worden sein, es sei jedoch kein ernsthafter Schaden entstanden. Videos von Augenzeugen zeigen eine große Explosion, weitere Aufnahmen ein zerstörtes Wohnheim.

Ein Ziel des Angriffs soll demnach der Industriestandort Alabuga sein. Dort wird unter anderem die iranische Angriffsdrohne “Shahed” für den Einsatz im Ukrainekrieg produziert.

Der zweite Angriff soll eine Ölraffinerie in Nischnekamsk getroffen haben.

Besonders ist dabei auch die Entfernung der Ziele von der ukrainischen Grenze: Die geringste Distanz beträgt über 1.100 Kilometer – eine Strecke, die nur größere Militärdrohnen bewältigen können.

Die Ukraine hatte in der Vergangenheit behauptet, mit eigenen Waffen Ziele in einer Entfernung von bis zu 1.500 Kilometern angreifen zu können. Zuletzt hatte Kiew verstärkt Infrastrukturziele weit hinter der Grenze ins Visier genommen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in seiner Videoansprache Drohnen als einen entscheidenden Faktor für einen Sieg bezeichnet. Insbesondere Kampfdrohnen zeigten “bemerkenswerte Ergebnisse bei der Zerstörung von Russlands militärischem Potenzial im Hinterland”.