Ukraine arbeitet an Gegenmaßnahmen

Zwar würden diese Robotor an der Front schon eingesetzt, so ein Sprecher des Herstellers im Gespräch mit "Defense Express", aber in eher geringem Umfang. Geplant sei aber, diese bald "massenhaft" einzusetzen. Gleichzeitig arbeitet die russische Armee an einem weiteren Drohnenabwehrsystem namens "Abatz" welches wohl mithilfe von Künstlicher Intelligenz autonom agieren können soll.