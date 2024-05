Für die Ukraine dürften die Spenden einen großen Vorteil darstellen. Denn damit können feindliche Angriffe nicht nur auf eine Entfernung von über 450 Kilometern entdeckt werden. Das auf den Propellerflugzeugen montierte System soll, so berichtet die Militärwebseite "The Drive", auch in der Lage sein, bis zu 500 Bodenziele und bis zu 1.000 Luftziele gleichzeitig zu überwachen. Der Unterschied zu herkömmlichen Radaranlagen: Der auf den Flugzeugen aufgesetzte Radar bietet eine Sicht aus der Luft – ohne Behinderung durch Gebirgsketten, Häuser oder andere Hindernisse.

Auch kleine Boote können erkannt werden

Dank der hochauflösenden Erieye-Technik können, so "The Drive", tieffliegende russische Raketen, Drohnen und Jets besser und früher als zuvor erkannt werden, was einen "immensen Vorteil" mit sich bringen soll. Russland greift die Ukraine immer wieder aus der Luft an, bis in den Westen des Landes hinein. Laut "The Drive" sollen die schwedischen Radar-Flugzeuge sogar in der Lage sein, kleine russische Boote im Schwarzen Meer zu erkennen.