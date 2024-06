Einschläge in einen Staudamm haben in der Ukraine Bedenken zur Stabilität der kritischen Infrastruktur in der Ukraine geweckt. Die Trinkwasserversorgung könnte gefährdet sein.

Ein von Anwohnern aufgenommenes Video zeigt den Einschlag von mindestens drei Langstrecken-Marschflugkörpern in den zum Kraftwerk gehörenden Staudamm. Das Video soll aus der Nacht zum Samstag stammen. Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko bestätigte Angriffe auf fünf Energieanlagen in mehreren Regionen, darunter Saporischschja.

"Schwierige Nacht für ukrainischen Energiesektor"

Demnach starteten in der Nacht von Freitag auf Samstag sechs strategische Bomber vom Typ Tu-95MS die Angriffe auf die ukrainischen Anlagen. "Es war eine weitere äußerst schwierige Nacht für den ukrainischen Energiesektor. Der Feind beschoss Anlagen der Energieinfrastruktur in fünf Regionen der Ukraine , darunter zwei Wasserkraftwerke. Auch die Infrastruktur außerhalb dieser Anlagen wurde beschädigt", erklärte der Betreiber der ukrainischen Wasserkraftwerke Ukrhidroenerho auf Telegram.

Der genaue Schaden stehe noch nicht fest, der Staudamm war zunächst für den Verkehr gesperrt. "Kritische Schäden an der Anlage. Die Wasserkraftwerksbetreiber arbeiten daran, die Folgen zu beseitigen", heißt es in der Erklärung weiter. Seit Beginn des Krieges seien demnach mehr als 110 Raketen auf alle ukrainischen Wasserkraftwerke abgefeuert worden,

Stromabschaltungen für die ganze Woche geplant

Bei den neuerlichen Angriffen sind die Folgen noch unklar. Erste Auswirkungen auf die Stromversorgung sind allerdings schon spürbar. Am Montag wurden zunächst Stromabschaltungen für die ganze kommende Woche angekündigt. Das Defizit im Energiesystem werde höher sein als in der vergangenen Woche, sagte der Chef des Energieversorgers, Wolodomyr Kudryzkyj, im ukrainischen Fernsehen. Wegen der Engpässe werde es Stromabstellungen innerhalb des ganzen Tages geben, vor allem am Morgen und in den Abendstunden.