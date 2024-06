"Mutig und heldenhaft"

Im Verborgenen gründete der Ex-Google-Chef im vergangenen Jahr eine Firma, die sich auf den Bau von Drohnen spezialisiert und so der Ukraine hilft – dafür erntet er großes Lob.

Das Technologie-Start-up eines bekannten amerikanischen Milliardärs sorgt für Aufsehen: Eric Schmidt, ehemaliger CEO von Google, hat im letzten Jahr heimlich das militärische Drohnenunternehmen White Stork gegründet. Inzwischen hat das Unternehmen mit dem Testen seiner künstlichen Intelligenz gestützten Fluggeräte begonnen – auch im Kriegsgebiet in der Ukraine , wie das US-Magazin "Forbes" berichtet.

Der Hauptsitz des Drohnenunternehmens befindet sich in Hillspire in Menlo Park – dort werden die Drohnen auch unter anderem getestet. Zwei Personen, die mit Schmidts Aktivitäten in Kiew vertraut sind, sagten dem US-Magazin, dass sein Team ebenfalls Drohnenprototypen mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium testet und um deren Feedback bittet. Auch dem 14. Regiment der ukrainischen Streitkräfte – eine Spezialeinheit für Drohnenaufklärung und -kriegsführung – wurde die Technologie bereits demonstriert.