Videotranskript lesen

Dieses Flugobjekt soll russische Drohnenpiloten in Zukunft vor neue Probleme stellen.



Das ukrainische Militär testet offenbar den Einsatz einer neuartigen Drohne.



Dabei soll es sich um eine Drohne handeln, die mit einem zusätzlichen Düsenantrieb ausgestattet ist.



Die Jet-Drohne mit dem Namen “Bullet” wurde Militärbeobachtern zufolge speziell für die Bekämpfung feindlicher Aufklärungs- und Angriffsdrohnen konzipiert.



Auf den veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie eine experimentelle Drohne von einem Betonpflaster abhebt und verschiedene Flugmanöver durchführt.



Für die räumliche Orientierung in der Luft nutzt die Drohne eine integrierte Kamera, die bereits von anderen im Ukraine-Krieg eingesetzten Drohnen bekannt ist.



Während des Fluges soll sie Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h erreichen und so zu einer Gefahr für feindliche Flugobjekte werden.



Drohnen spielen für die Verteidigung der Ukraine eine entscheidende Rolle. Als sogenannte Kamikazedrohnen sind viele von ihnen für den einmaligen Einsatz bestimmt.



In den vergangenen Monaten ist es der Ukraine immer wieder gelungen, auch große russische Aufklärungs- oder Angriffsdrohnen abzufangen.

Mit dem Einsatz der neuen Drohnen soll das künftig noch besser funktionieren.



Ob und wann die neuartige Drohne jedoch über der Ukraine eingesetzt wird, ist bislang nicht bekannt.