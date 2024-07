Ukrainische Militärblogger berichten über einen Partisanenangriff in St. Petersburg. So schreibt der Blogger Igor Sushko im Kurznachrichtendienst X: "Partisanen sprengten einen Kesselwagen im Depot des Ladoschski-Bahnhofs in Sankt Petersburg in die Luft." Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Sowohl Russland als auch die Ukraine äußerten sich bislang nicht zu dem Angriff. Der Ladoschski-Bahnhof in St. Petersburg gilt als modernster Personenbahnhof der Stadt – und ist der einzige große Durchgangsbahnhof in der Fünf-Millionen-Einwohner-Stadt.