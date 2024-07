Am Samstagmorgen (Ortszeit) soll es nach einem Bericht der "Kyiv Post" und des ukrainischen öffentlichen Rundfunksenders Suspilne zunächst eine Attacke auf den Djagilewo-Flughafen bei Rjasan, etwa 160 Kilometer südlich von Moskau , gegeben haben. Dort befindet sich ein Trainingszentrum für Piloten der strategischen Bomberflotte Russlands. Gleichzeitig soll ein Ölfeld in der Region angegriffen worden sein, berichtet die Zeitung unter Berufung auf ukrainische Geheimdienstquellen.

Flughafen 1.800 Kilometer von der Ukraine entfernt angegriffen

Nur wenige Stunden später seien dann ukrainische Drohnen nahe des Engels-Flughafens aufgetaucht. Hier sind die strategischen Bomber vom Typ Tu-95MS und Tu-22M3 stationiert. Weiterhin sei die russische Luftwaffenbasis Olenya in der Region Mumansk attackiert worden. Sie ist 1.800 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt. Nach bislang offiziell unbestätigten Meldungen soll dabei ein Tu-22M3-Superbomber getroffen worden sein. Über das Ausmaß des Schadens ist offiziell noch nichts bekannt. Von russische Seite wurden zwar generell Angriffe bestätigt, allerdings hieß es, man habe zwölf ukrainische Drohnen in den Regionen Kursk, Belgorod, Rostow, Bryansk and Lipetsk abgeschossen.