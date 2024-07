Nach ukrainischen Berichten in Medien und sozialen Netzen sind vor wenigen Tagen erstmals russische Drohnen eines neuen Typs eingesetzt worden. Ein Exemplar ist dem ukrainischen Militär wohl in die Hände gefallen.

Es handelt sich dabei um Gerbera-Drohnen, so etwas wie die kleine Schwester der gefürchteten Shahed-Modelle iranischer Bauart und benannt nach der beliebten Topfpflanze. Ein Exemplar sei Ende Juli nahe Kiew entdeckt worden, so die Medienberichte. Am Sonntag hatte das russische Militär auf Telegram ebenfalls über diese Drohne berichtet, die von einer Einheit namens "Stalins Falken" eingesetzt werden soll. Diese soll in enger Verbindung mit der ökonomischen Sonderzone in Alabuga stehen, in der bislang Shahed-Drohnen zusammengebaut werden.