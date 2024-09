Das russische Militär setzt offenbar neue Drohnen im Krieg gegen die Ukraine ein. Diese werden offenbar durch ein Glasfaserkabel gesteuert. Entsprechende Hinweise fanden sich in mehreren vom russischen Militär veröffentlichten Videos.

Der neuartige Drohnentyp zeichnet sich demnach insbesondere durch ein ultradünnes, bis zum zehn Kilometer langes Glasfaserkabel aus, das sich beim Flug immer weiter auszieht. So bleibt der Kontakt zum Piloten stets vorhanden. Er kann sie so steuern und empfängt das Videobild in Echtzeit.