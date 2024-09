Erst in der Nacht zu Sonntag meldeten staatliche russische Stellen mehrere Drohnenangriffe der Ukraine auf russische Regionen, darunter auch auf die Hauptstadt Moskau . Wenngleich die russische Flugabwehr mitteilte, man habe die Bedrohung rechtzeitig ausgeschaltet – unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht – dürfte allein die Tatsache, dass die Ukraine immer häufiger mit ihren Waffen auch in die Nähe des Amtssitzes des russischen Diktators kommt, bei der Bevölkerung zu einer gewissen Unsicherheit führen.

Neueste Umfragen bestätigen nun, dass die Attacken der ukrainischen Armee Wladimir Putin nachhaltig Schaden zufügen, wenn bislang auch nicht so sehr militärisch, dann aber doch politisch. Denn erstmals in diesem nunmehr schon seit zweieinhalb Jahren andauernden Krieg, den der Despot im Kreml vom Zaun gebrochen hat, sinken seine Zustimmungswerte. Und zwar deutlich. Das berichtet das US-amerikanische Institut für Kriegsforschung ISW unter Berufung auf russische Quellen.

Demnach stellten Meinungsforscher fest, dass die Unzufriedenheit der Russen mit dem russischen Präsidenten und mit den russischen Behörden angesichts des ukrainischen Einmarsches in der Oblast Kursk zugenommen hat. Die Public Opinion Foundation, ein staatliches russisches Meinungsforschungsinstitut, veröffentlichte am 30. August eine Umfrage, die am 25. August durchgeführt wurde.