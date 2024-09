Es könnte einer der schwersten Angriffe der Ukraine auf russische Militäreinrichtungen gewesen sein. Etwa 100 ukrainische Drohnen sollen sich am Dienstag auf das Munitionslager in Toropez in der Region Twer gestürzt haben. Jetzt zeigen Satellitenaufnahmen das Ausmaß des Angriffs. In dem Depot seien etwa 19.000 Tonnen Munition gelagert gewesen, teilte ein Mitarbeiter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU mit. Andere Quellen sprechen sogar von 30.000 Tonnen.