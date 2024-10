Russische Armee greift von mehreren Seiten an

Doch nun hat das russische Militär die Stadt ins Visier genommen. Laut dem Institute for the Study of War (ISW) greifen die Streitkräfte in den vergangenen Wochen vermehrt in der Umgebung an. Dabei nähern sie sich der Stadt von mehreren Seiten. In den vergangenen Tagen gab es aber in diesem Bereich keine Veränderungen an der Frontlinie.