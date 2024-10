Aktualisiert am 16.10.2024 - 12:32 Uhr

Aktualisiert am 16.10.2024 - 12:32 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In einer Rede vor dem ukrainischen Parlament stellt Selenskyj seinen Siegesplan vor. Einige Details sind nur Partnern bekannt.

Die von Russland angegriffene Ukraine fordert zur Beendigung des Krieges eine sofortige Einladung in die Nato . "Dieser Plan hängt von den Partnern ab. Ich unterstreiche: von den Partnern", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj im Parlament in Kiew , wo er seinen sogenannten Siegesplan für die Abgeordneten und die Militärführung vorstellte. Sollte der Plan umgesetzt werden, sei ein Ende des Krieges "spätestens nächstes Jahr" möglich.

Weiter sei es wichtig, die Kämpfe auf russisches Gebiet zu tragen. Die Bevölkerung dort solle verstehen, was Krieg sei, und ihren Hass gegen den Kreml richten.

Selenskyj schlägt Abschreckung vor

Die Begrenzungen zum Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele im russischen Rückraum sollten aufgehoben werden, sagte Selenskyj. Nachbarländer sollten von ihrem Gebiet aus russische Drohnen über der Ukraine abschießen. Der ukrainische Präsident schlug unter anderem vor, in seinem Land ein großes, aber nicht-nukleares Waffenarsenal zu stationieren, das Russland von weiterer Aggression abhalten solle.

Selenskyj hatte die Strategie zuvor den Verbündeten in Washington sowie in London , Paris , Rom und Berlin vorgestellt, nicht alle Punkte darin waren öffentlich bekannt. Der Plan, den Selenskyj den Abgeordneten vorstellte, besteht aus fünf Phasen, die laut osteuropäischen Medien die folgenden sind:

Erste Phase: Nato-Beitritt

Die Ukraine müsse in die Nato aufgenommen werden, so Selenskyj. So könnten die Partner ihre Entschlossenheit demonstrieren.