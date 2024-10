Die Ukraine und Russland befinden sich offenbar in ersten Gesprächen für Verhandlungen über einen möglichen Angriffsstopp auf die Energieinfrastruktur des jeweils anderen Landes. Die Verhandlungen wären die ersten seit Beginn der ukrainischen Offensive in der russischen Kursk-Region.

Wie "Financial Times" unter anderem unter Berufung auf ukrainische Repräsentanten schreibt, soll Katar als Vermittler auftreten. Das Emirat war schon im Sommer bei Gesprächen zwischen den beiden Ländern Mediator. Damals kamen die Verhandlungen nach der ukrainischen Offensive auf die russische Kursk-Region zu einem Stopp.

Energie: Ukraine schon jetzt von europäischen Partnern abhängig

Sowohl Russland als auch die Ukraine haben die Angriffe auf die Energieinfrastruktur des jeweils anderen Landes laut "Financial Times" bereits zurückgefahren. Besonders die Ukraine sei durch Angriffe Russlands geschwächt und von Energieexporten der europäischen Partner abhängig. Schon im vergangenen Herbst habe es eine ähnliche Übereinkunft gegeben.

Krieg in der Ukraine :

Krieg in der Ukraine : Putin zeigt ungewollt seine Schwäche

So foltert Russland Gefangene

Zahlen sind "erschreckend" : So foltert Russland Gefangene

Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj diesen Monat gegenüber Journalisten erklärt hatte, könnte eine Vereinbarung über die Energieinfrastruktur zu umfangreicheren Friedensverhandlungen führen. Der Energie-Deal ist an aller Wahrscheinlichkeit nach an eine Bedingung geknüpft: Die "Financial Times" schreibt unter Berufung auf einen höheren Kreml-Beamten, dass für Putin ein Abzug der ukrainischen Gruppen aus der Kursk-Region wohl unverhandelbar ist.