Kunden mit Taschenlampe in einem Kiewer Supermarkt: Massive Angriffe haben fĂŒr flĂ€chendeckende StromausfĂ€lle in der Ukraine gesorgt. (Quelle: IMAGO/Klymenko Oleksandr/Ukrinform/ABACA/imago)

Nach massiven russischen Luftangriffen in der Ukraine sind dort nach Behördenangaben Hunderttausende Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. In den westlichen Regionen Lwiw, Riwne und Wolyn, hunderte Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt, hatten insgesamt mehr als eine Million Menschen am Donnerstag keinen Strom, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe landesweiten Luftalarm ausgelöst.

In der Region Lwiw seien 523.000 Stromkunden von der Energieversorgung abgeschnitten, erklÀrte der dortige Gouverneur Maksym Kosyzkyj in Online-Netzwerken. Die Behörden in Riwne sprachen von 280.000 Betroffenen und in Wolyn von weiteren 215.000 Kunden ohne Strom.