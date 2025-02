Zerstörte russische Panzer (Archivbild): Russland hat Materialprobleme. (Quelle: IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF THE UKRAINIAN GROUND FORCES/reuters)

Russland steht offenbar vor erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen, die seine Fähigkeit zur Fortsetzung des Ukraine-Kriegs mittelfristig stark einschränken könnten. Hohe Verluste an Material und Personal belasten das Land, während die Verteidigungsindustrie mit der Produktion nicht Schritt halten kann. Gleichzeitig wächst der wirtschaftliche Druck durch steigende Staatsausgaben und eine sich zuspitzende Inflation, wie eine Analyse des "Institute for the Study of War" (ISW) zeigt.