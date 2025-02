Russischer Luftangriff in der Ostukraine: Fünf Tote

"Bringen Sie sich umgehend in Sicherheit"

Haus in der getroffenen ukrainischen Stadt Kostjantyniwka: Bei dem russischen Angriff wurden mindestens fünf Menschen getötet. (Quelle: Titov Yevhen/ABACA/imago-images-bilder)

In einer Stadt in der Ostukraine sind bei einem russischen Luftangriff mindestens fünf Menschen gestorben. Die Bewohner wurden angewiesen, sich umgehend in Sicherheit zu bringen.