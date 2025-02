Aktualisiert am 28.02.2025 - 15:59 Uhr

Esel in einem Stall (Symbolbild): Die Tiere werden neuerdings an der russischen Front eingesetzt. (Quelle: IMAGO/Geoffrey Swaine / Avalon/imago)

Der Krieg in der Ukraine wird immer mehr zur Materialschlacht. Russland muss jetzt auf eine archaisch anmutende Transportmethode zurückgreifen.

Das Rüstungsmagazin "Defense Express" zitiert den ehemaligen russischen General und jetzigen Politiker Viktor Soboljew, der den Einsatz herunterspielt: "Wenn diese Methoden genutzt werden, wie Esel, Pferde und so weiter einzusetzen, um Munition und andere Güter an die Front zu bringen, ist das normal." Als Begründung verweist er auf "große Schwierigkeiten", die Einheiten zu versorgen und stellt eine historische Parallele her: Auch im Zweiten Weltkrieg wurden Pferde genutzt, bis Berlin habe man es trotzdem geschafft.