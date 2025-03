Trump hatte in seiner Rede vor dem Kongress in der vergangenen Woche ebenfalls erklärt, er habe einen "wichtigen Brief" von Selenskyj erhalten. Darin stehe, dass die Ukraine bereit sei, "so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zu kommen", um einem dauerhaften Frieden näherzukommen. Von einer ausdrücklichen Entschuldigung hatte Trump da noch nichts gesagt.