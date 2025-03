Ein ukrainischer Soldat läuft an einem Denkmal für seine getöteten Kameraden in Kiew vorbei (Archivbild): Eine europäische "Koalition der Willigen" soll Sicherheitsgarantien für die Ukraine bereitstellen. (Quelle: IMAGO/Andreas Stroh/imago)

Nach Angaben der britischen Regierung hat eine "beträchtliche Anzahl" an Ländern sich bereit erklärt, Soldaten zur Sicherung einer möglichen Waffenruhe in der Ukraine zu stellen. London erwarte, dass "mehr als 30 Länder" sich in der einen oder anderen Form an einer sogenannten Koalition der Willigen beteiligen würden, sagte ein Sprecher von Premierminister Keir Starmer am Montag vor Journalisten.