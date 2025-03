Newsblog zum Ukraine-Krieg Bericht: China an Friedenstruppen in der Ukraine interessiert

Von t-online Aktualisiert am 22.03.2025 - 04:48 Uhr Lesedauer: 14 Min.

Chinesische Soldaten bei einer Übung mit der russischen Armee 2018: "Die militärischen Fähigkeiten der Gegner Amerikas werden gestärkt". (Quelle: MLADEN ANTONOV)

News folgen Artikel teilen

Russland hat den Großbrand nach einem Drohnenangriff auf ein Öldepot noch nicht unter Kontrolle. Die Ukraine hat Kampfjets erhalten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

China soll Teilnahme an "Koalition der Willigen" erwägen

China erwägt einem Zeitungsbericht zufolge die Teilnahme an möglichen Friedenstruppen in der Ukraine. Chinesische Diplomaten hätten in Brüssel sondiert, ob ein solcher Schritt aus Sicht der Europäer vorstellbar und möglicherweise sogar wünschenswert wäre, berichtet die "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute EU-Diplomatenkreise.

Loading...

"Die Einbindung Chinas in eine 'Koalition der Willigen' könnte die Akzeptanz von Friedenstruppen in der Ukraine durch Russland möglicherweise steigern", heißt es in Brüsseler Diplomatenkreisen. In jedem Fall sei die Angelegenheit aber "heikel". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen erneuten Gipfel der Ukraine-Unterstützer für kommenden Donnerstag angekündigt. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj werde laut Macron an dem Gipfel in Paris teilnehmen.

Neues Gerät soll russische Gleitbomben verwirren

Die Ukraine setzt offenbar eine neue Generation von Störsendern ein, die russische Gleitbomben zum Ziel haben. Russland soll deshalb die Zahl der Angriffe reduziert haben. Lesen Sie hier mehr dazu.

Ukraine-Krieg: Sind die Russen kriegsmüde?

Seit Donald Trump das Weiße Haus übernommen hat, scheint ein Sieg der Ukraine im Krieg gegen Russland in weite Ferne gerückt zu sein. Auf neue Waffenlieferungen aus den USA sollte Kiew nicht hoffen, auch die Versorgung mit Geheimdienstinformationen und Satellitenbildern aus den USA scheint fraglich. Und Trump macht keinen Hehl daraus, dass ihm eine Einigung mit Moskau wichtiger ist als die Unterstützung der Verbündeten in Europa. Dabei ist die Lage auch für den Kreml nicht so rosig, wie es zunächst scheint. Mehr dazu lesen Sie hier.

So will Europa einen Waffenstillstand überwachen

Die westlichen Unterstützer der Ukraine arbeiten wohl an einem mehrstufigen Sicherheitskonzept zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands mit Russland. Dabei sollen vor allem die USA eine zentrale Rolle als Garant übernehmen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Verhandlungskreise. Mehr dazu lesen Sie hier.

Haushaltsausschuss gibt Milliardenhilfe für Ukraine frei

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat ein lange umstrittenes Milliarden-Paket für zusätzliche Militärhilfe an die Ukraine bewilligt. Die Fachpolitiker gaben grünes Licht für eine Vorlage der Bundesregierung, wie Teilnehmer der Sitzung der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Bei dem Paket geht es um zusätzliche drei Milliarden Euro für dieses Jahr und bis zu 8,3 Milliarden Euro für 2026 bis 2029. Mehr dazu lesen Sie hier.

Vor Treffen zu Waffenruhe: Russland attackiert Ukraine massiv

In der kommenden Woche sollen in Saudi-Arabien Gespräche über eine begrenzte Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine beginnen. In der Nacht kämpfen die Kriegsparteien erbittert weiter. Die Ukraine berichtet von zivilen Opfern in Odessa. Mehr dazu lesen Sie hier.

Video | Russland greift Ukraine massiv an Player wird geladen Quelle: dpa

"Genug ist genug": Orbán wütet gegen die Ukraine

Viktor Orbán blockiert erneut die Einigkeit der EU-Staatschefs zur Ukraine. Seine Forderung: zunächst eine Volksbefragung in seinem Land zu einer möglichen EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russlands Luftfahrt meldet ersten Flug mit einem Jet aus Eigenbau