Putin-Kriegsreporterin stirbt an der Front

Aktualisiert am 28.03.2025 - 00:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

An der Front in der Ukraine gehen die Kämpfe trotz der Friedensgespräche unvermindert weiter. (Quelle: Ivan Antypenko/Reuters)

Anna Prokofjewa galt als eine der glühendsten Befürworterinnen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und eine von Putins eifrigsten Propagandistinnen. Nun ist die Journalistin des russischen Staatsfernsehens Kanal eins in der russischen Oblast Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine durch eine Landmine getötet worden. Sie soll mit ihrem Team in einem Auto unterwegs gewesen sein, als die Mine explodierte.

Reporterin trug stets das "Z" zur Schau

Prokofjewa war seit Beginn der völkerrechtswidrigen Invasion in der Ukraine immer wieder zu Reportereinsätzen an die Front gefahren, um von dort die Narrative des Kreml zu verbreiten. Dafür sah sie sich auch heftiger Kritik ausgesetzt. Doch das störte die ultranationalistische Journalistin nicht. "Heute möchte ich sagen: Egal, was passiert, ich werde immer für unsere Jungs da sein. Ihr könnt beleidigen, hassen, euch abmelden, fluchen. Das ist mir egal!!! Ich bin Russin, ich bin Patriotin, ich liebe mein Land und ich habe unsere Streitkräfte immer unterstützt", schrieb sie bei Instagram.