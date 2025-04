Aktualisiert am 05.04.2025 - 20:15 Uhr

Trotz Gesprächen über eine Waffenruhe greift Russland weiter ukrainisches Hinterland an. Ein Raketenangriff auf die Stadt Krywyj Rih hat verheerende Folgen.

Russland hat die südostukrainischen Industriestadt Krywyj Rih angegriffen. Nach offiziellen ukrainischen Angaben sind bei dem Angriff am Freitag mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen, darunter neun Kinder. Die Rakete habe ein Wohngebiet getroffen, in dessen Nähe sich ein Spielplatz und ein Restaurant befanden, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Laut Gouverneur Serhij Lysak wurden mindestens 72 Menschen verletzt, darunter 12 Kinder. Der Angriff traf Selenskyjs Heimatstadt in der Region Dnipropetrowsk.