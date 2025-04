Russland bombardiert laut ukrainischen Angaben einen Betriebsbus in der Region Dnipropetrowsk. Die Opferzahlen seien weiter steigend, so der Gouverneur.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Region Dnipropetrowsk sind nach Angaben des dortigen Gouverneurs mindestens neun Menschen getötet worden. 30 Menschen seien verletzt worden, schreibt Serhij Lysak weiterhin auf Telegram. Der Beschuss habe der Stadt Marhanez gegolten, teilt der Gouverneur mit. Eine russische Drohne habe am Mittwochmorgen den Bus eines Unternehmens getroffen, der Mitarbeiter zur Arbeit bringen sollte. Die Zahl der Opfer sei weiter steigend, so Lysak.

Russland will wohl nach Dnipropetrowsk vorstoßen

Nach Angaben des ukrainischen Militärs will Russland bis zum 9. Mai in die Region Dnipropetrowsk vorstoßen. An jenem Tag feiert Russland den 80. "Tag des Sieges", an dem traditionell auch große Militärparaden abgehalten werden. Den ukrainischen Streitkräften zufolge will Russland dann den Übergang von der "militärischen Spezialoperation", wie der Kreml den Angriffskrieg gegen die Ukraine bezeichnet, hin zu einer "Anti-Terror-Operation" erklären. Kiews Streitkräfte berufen sich dabei auf abgehörte Kommunikation der Russen sowie Verhöre von Kriegsgefangenen.