Plünderungen: So kommt das Raubgut nach Russland

Putins neues Schienennetz in der Ukraine

Ein russischer Soldat steuert einen Zug in der Ukraine. Zunächst wurde das Schienennetz für den Truppentransport genutzt. (Quelle: IMAGO/Russian Defence Ministry)

Erst kamen Truppen aus Russland per Schiene in die Ukraine. Jetzt fahren Züge in die andere Richtung – mit wertvollen Gütern.