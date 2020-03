Zwei Tonnen Material an Bord

Privater Raumfrachter "Dragon" zur ISS gestartet

07.03.2020, 13:51 Uhr | dpa

Eine SpaceX Falcon-9-Rakete startet in Cape Canaveral in Florida zur ISS - mit dem privaten "Dragon"-Raumfrachter. Foto: Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa. (Quelle: dpa)