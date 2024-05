USA testen futuristische U-Boot-Drohne in Tierform

Sie wurde speziell für lange Missionen designt: Die USA haben eine neue Unterwasserdrohne entwickelt – in Form eines Mantarochens. Erste Tests liefen erfolgreich.

Die USA haben erste Tests auf See mit einer neuen Unterwasserdrohne in Form eines Mantarochens durchgeführt. Die Drohne mit dem Namen "Manta Ray" wurde so konzipiert, dass sie sich über sehr lange Zeiträume ohne Aufsicht und ohne Auftanken durch das Meer bewegen kann.