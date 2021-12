Raumfahrt

Test-Oberstufe der neuen Ariane 6 geht auf Reise nach Kourou

28.12.2021, 16:39 Uhr | dpa

Aus der Fabrik in Bremen geht die Raketenstufe der ArianeGroup in einer übergroßen Transportkiste via Seetransport nach Südamerika. Foto: Frank T. Koch / Hill Media GmbH/Photo/dpa. (Quelle: dpa)